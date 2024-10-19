Загарбники, ймовірно, роблять ставку на залізницю, якою мають намір з’єднати Ростов з Джанкоєм.

Незаконне будівництво, яке триває поруч з Кримським мостом, може мати логістичний чи захисний характер. Водночас речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук вважає, що ця споруда, яку будують російські окупанти, не призначена для цивільного використання.

"Що стосується незаконної забудови, згодом побачимо, що це є. Це можуть бути гідротехнічні споруди, як захисного характеру, так й логістичного. Сумніваюсь, що вони будуть відкрити саме для використання цивільними. Ймовірніше за все вони виконуватимуть функції якихось оборонних рубежів. Питання в тому, скільки вони там простоять, тому що це не настільки капітальне будівництво як сам Кримський міст", - сказав Плетенчук в етері "Еспресо".

Він додав, що незабаром починається сезон штормів, який покаже, як його витримає вказана споруда. За словами речника, наразі режим експлуатації мосту доволі складний - за будь-якої повітряної тривоги він перекривається. Зокрема, вчора це відбувалося кілька разів, позавчора його навіть задимлювали, щоб максимально захистити від можливого ураження.

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"Тому вони (росіяни – УНІАН) вимушені будувати залізницю суходолом – сумнозвісним сухопутним коридором, заради якого вони затіяли цю чергову авантюру російського диктатора, яку вони назвали СВО. Наразі інформації про те що цей логістичний шлях працює чи вже побудовано та відкрито – немає. У будь-якому разі він проходить ближче до лінії бойового зіткнення, ніж міст", - розповів речник.

За його даними, проблема окупантів також в тому, що в тому, що Кримський міст не можна сильно навантажити. До прикладу, загнати на нього потяги з пальним, ешелони з певною технікою, особливо броньованою. Військовий нагадав, що поромні залізничні переправи росіян наразі не працюють після того, як ЗСУ по нім відпрацювали. Тому окупанти, на думку Плетенчука, прикладатимуть максимум зусиль, що добудувати залізницю, яка, за їхніми планами, повинна з’єднати Ростов-на-Дону (РФ) з Джанкоєм (тимчасово окупований Крим).

Ситуація навколо Кримського мосту - останні новини

У серпні стало відомо, що росіяни вздовж Кримського мосту облаштовують якусь споруду, яка нагадує саме міст. На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, призначення об'єкта можу бути дублюванням шляхопроводу.

Він пояснив, що припущення зробив через те, що ця "загадкова" конструкція не є фундаментальною (на той час), а сам незаконно побудований Кримський міст весь час під потенційною загрозою ударів ЗСУ.

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