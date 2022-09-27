Над смт знову майорить прапор України.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про звільнення від російських окупантів селища міського типу Куп'янськ-Вузловий у Харківській області.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі ГУР.

"Сьогодні, 27 вересня 2022 року, спецпідрозділом ГУР МО KRAKEN було звільнено чергове місто, Куп'янськ-Вузловий. Нарешті ми можемо верифікувати дану подію", - йдеться у дописі.

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Деокупація Харківської області

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України офіційно пішли у контрнаступ в області на початку вересня. Вже на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, вони відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область вже звільнена від окупантів.

За даними британської розвідки, українська армія розгромила на Харківщині 1 гвардійську танкову армію РФ. Повідомляється, що цих солдат готували для захисту Москви і війни з НАТО.

16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківщини виявлено 10 катівень.

Сьогодні в Офісі президента України повідомили, що у Харківській області від російських окупантів звільнено вже 454 населені пункти.

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