Українські сили, ймовірно, зачищають осередки дезорганізованих російських військ, що опинилися в зоні швидкого наступу ЗСУ.

Станом на 9 вересня ЗСУ відвоювали у російський окупантів близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу.

Про це йдеться у доповіді Американського Інституту дослідження війни (ISW).

Як пише ISW, українські сили, ймовірно, зачищають осередки дезорганізованих російських військ, що опинилися в зоні швидкого наступу українських військ на Куп'янськ, Ізюм та річку Оскіл.

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Контрнаступ на Харківщині, ймовірно, спонукав президента Росії Володимира Путіна скликати 9 вересня зустріч із вищими російськими силовиками та політичними діячами. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме "ситуацію навколо Балаклії та інші події в зоні "спецоперації".

Аналітики також зазначили, що контрнаступ в Херсонській області триває одночасно з операціями на лінії Харків-Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу, що може мати такий вигляд, ніби українські сили не просуваються.

Як повідомляв УНІАН, за останні дні ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території.

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