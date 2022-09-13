1-ша гвардійська танкова армія зазнала тяжких втрат на початковій стадії вторгнення в Україні і не була повністю відновлена до українського контрнаступу у Харківській області.

У Харківській області Збройні сили України розгромили 1-шу гвардійську танкову армію Російської Федерації, яку готували для захисту Москви і війни з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії.

За даними розвідки, підрозділи російських збройних сил, відведені з Харківської області впродовж останнього тижня, були з 1-ої гвардійської танкової армії, підпорядкованої Західному військовому округу РФ.

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"1-ша гвардійська танкова армія зазнала тяжких втрат на початковій стадії вторгнення і не була повністю відновлена до українського контрнаступу у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 1-ша гвардійська танкова армія була найпрестижнішою російською армією, військовослужбовців з її складу готували до захисту Москви, ведення контратак у випадку війни з НАТО.

"Оскільки 1-ша гвардійська танкова армія та інші формування Західного військового округу сильно постраждали, підрозділи звичайних збройних сил Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно послаблені. Ймовірно, РФ необхідні будуть роки, аби відновити їхній потенціал", - наголошують у розвідці.

Нагадаємо, на Харківському напрямку окупанти, що тікають від наступу ЗСУ, займаються мародерством. Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

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