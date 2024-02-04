Генштаб повідомив про успіхи наших пілотів в небі.

Авіація Збройних сил України в черговий раз продемонструвала Росії в небі, "де раки зимують": було 5 влучних ударів за бойову добу.

Про це заявив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні про фронтову ситуацію. Водночас успіхи ракетних військ там не уточнили.

"Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника", - констатував Генштаб.

Також там перерахували терористичні удари Росії: було 32 авіаційні атаки та 37 обстрілів з РСЗВ по військах України та мирних територіях. Не обійшлося без поранених внаслідок дій ворога серед цивільних, додав Генштаб. Також руйнування фіксують щодо житлової та цивільної інфраструктури України.

ЗСУ можуть відійти з деяких позицій - думка аналітика Коваленка

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припускає, що через нестачу боєприпасів на фронті ЗСУ, ймовірно, доведеться поступитися деякими позиціями військам Росії.

За його словами, без цього ресурсу українська армія здатна лише на утримання оборони, про ніякий наступ не йдеться.

Нещодавно видання Forbes оголосило, що ЗСУ підставив з боєприпасами прямий партнер України - США.

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