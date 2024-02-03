Новину про удар відомство опублікувало ввечері.

Ракетні війська Збройних сил України вдарили по одному району розташування армії Росії. Про це офіційно повідомив ввечері Генштаб.

Серед знищеного згадується 1 артилерійський засіб противника, йдеться на сторінці відомства у Facebook.

За бойову добу 3 лютого українські пілоти накрили 12 районів дислокації військ ворога.

Відео дня

Зі свого боку підрозділи РФ 54 рази застосували авіацію по Україні, також було 33 обстрілів з РСЗВ.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", - вказав Генштаб.

В Росії розстріляли пілота - ГУР дало попередження

Сьогодні Головне управління розвідки України повідомило, що в російському Енгельсі розстріляли пілота бомбардувальника Ту-95. Військовий брав участь у ракетних ударах по Україні, він причетний до низки смертей, кажуть в ГУР. Там попередили, що мають особисті дані всіх подібних злочинців.

Також в ГУР уточнили, що Стегачов Олег Сергійович отримав вогнепальне поранення. Достовірно не відомо, чи він живий.

Пізніше міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm уточнило, що згаданий пілот також був залучений до кривавих бомбардувань цивільних у Сирії.

Вас також можуть зацікавити новини: