Їхня загибель в бою проти сильних і добре оснащених українських бригад, ймовірно, не врятує Курську область від можливого захоплення.

У своїх спробах зупинити просування ЗСУ у Курській області Кремль перекидає у зазначений регіон військових з фронту, а також молодих призовників з поверхневою підготовкою, малою кількістю важкої техніки та сумнівним керівництвом.

Як пише The Telegraph, таке "підкріплення" не витримує довго в бою. Щороку у РФ на строкову служби призивають чоловіків віком від 18 до 30 років. Минулого року таким чином до армії потрапили 130 тисяч осіб - це близько десятої частини російської військової сили, як повідомляється з різних джерел.

"Дотепер Кремль намагався вербувати якомога більше представників неросійських етнічних груп – часто шукаючи в інших країнах, навіть у Африці. Також широко використовували в'язнів і вербували росіян-добровольців із бідних регіонів. Молодих етнічних росіян, особливо з центральних і заможніших районів, не відправляли в бойові дії", - зазначає видання.

Відео дня

Року строкової служби недостатньо, щоб навчити призовника. Так, новобранці піхоти армії США проходять 22-тижневу підготовку, перш ніж будуть оцінені як готові приєднатися до бойового підрозділу, а за деякими спеціальностями армії США початкова підготовка триває більше року.

Деяких з молодих росіян, які потрапили в полон у Курській області зізнались, що пройшли всього кілька днів навчання та вистрілили лише кілька патронів, перш ніж їх відправили на поле бою.

Строковики – у кращому випадку незначна перешкода для просування ЗСУ. Їхня загибель в бою проти сильних і добре оснащених українських бригад, ймовірно, не врятує Курську область від можливого захоплення, але це дозволяє окупантам продовжувати свій наступ в Україні.

Водночас зазначається, що проблема не тільки у втраті територій Курщини - втрата строковиків сильно вразила російське суспільство. До 6 серпня політика Кремля була такою, що призовників залучають лише до допоміжних робіт, а не для боїв.

"Вторгнення під Курськ виявило цю політику тим, чим вона завжди була: фарсом. Змушений вибирати між життям непідготовлених молодих людей і своїми амбіціями щодо подальших здобутків на сході України, Кремль обрав ці здобутки. Росіяни незадоволені. Були розрізнені публічні протести – те, що нечасто побачиш в авторитарній Росії. Незрозуміло, наскільки поганими можуть бути політичні наслідки для Путіна та його режиму", - зазначає видання.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ від початку військової операції на Курщині взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території. Наразі там діє військова комендатура.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий аналітик Андрій Крамаров зазначив, що росіяни були змушені перекинути підрозділи, які знаходилися на півдні України в Запорізькій області і були резервом для окупантів на передовій. Це дещо полегшує ситуацію для наших військ.

Тим часом у розвідці Британії повідомили, що Кремль намагається захистити Курську область від наступу ЗСУ, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів. Там заявили, що одним із таких підрозділів став спеціалізований мотострілковий полк, сформований у травні з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС).

Вас також можуть зацікавити новини: