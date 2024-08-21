Залучення людей з цих раніше високопріоритетних областей свідчить про нестачу особового складу.

Кремль намагається захистити Курську область від наступу ЗСУ, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X, посилаючись на звіт російського розслідувального видання "Важливі історії". Там заявили, що одним із таких підрозділів став спеціалізований мотострілковий полк, сформований у травні з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС).

Як зазначається, туди увійшли оператори РЛС раннього попередження та спеціалісти, які працюють з важкими бомбардувальниками дальньої авіації.

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За даними британської розвідки, залучення людей з цих раніше високопріоритетних областей свідчить про нестачу особового складу. Їхнє використання не за призначенням, а як піхоти також може знизити можливості Росії щодо повернення своїх втрачених території.

"Росія продовжує створювати нові підрозділи та набирати більше особового складу для підтримки свого підходу до масштабної виснажливої війни проти України. Високі показники втрат, що виникають внаслідок цього, означають, що Росії необхідно постійно поповнювати особовий склад піхоти на передовий, що майже напевно продовжить обмежувати здатність Росії формувати підрозділи із вищим потенціалом", - вважають у Британії.

"Космічна піхота" РФ - що відомо

Військове керівництво у Росії не знімає для Курської області підрозділи з Донбасу, а намагається залучати інші ресурси, зокрема, зараз формує "космічну піхоту", сказав військовий експерт Олег Жданов

"РФ намагається розділити процеси на Донеччині і Курщині, зробити їх паралельними… З Донецької області жодного солдата, жодного танку на жаль вони не зняли. І, я так розумію, вони не збираються знімати. Вони в себе збирають все що завгодно для Курської області. Сьогодні навіть почув нову назву – космічна піхота. Це ВКС формує мотострілковий полк. Це взагалі алогічна дія, що льотчики і протиповітряні сили формують мотострілковий полк. Але не знімають жодного полку, жодної бригади з Донецького напрямку", - сказав військовий експерт.

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