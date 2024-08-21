Більшість людей на підконтрольній Україні території Курщини - це пенсіонери.

Дії української влади на захопленій частині Курській області демонструють, що Україна є відповідальною країною.

"Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, ... отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", - пояснив у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад у Кропивницькому сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає "Укрінформу".

Як розповів голова МВС, бійці ЗСУ дають їм свій запит, а вони передають захисникам через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.

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"А це – люди, 90% їх – у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію", - додав Клименко.

Операція у Курській області

ЗСУ від початку військової операції на Курщині взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території.

В Інституті вивчення війни зазначають, що українські війська продовжують досягати успіхів, але це відбувається вже не так швидко, як раніше.

Нещодавно у мережі зʼявилися повідомлення про те, що Сили оборони розгромили російських морпіхів в Коренівському районі, біля населеного пункту Каучук.

ЗМІ пишуть, що окупаційні війська отримали від Володимира Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня.

При цьому наголошується, що їхнє завдання - зробити це, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі, насамперед на Покровському і Торецькому напрямках.

Фактично росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків на фронті, окрім вказаних.

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