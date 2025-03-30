Речник наголосив, що операція була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами ЗСУ.

У ВМС ЗСУ заявили, що не отримували координат від США про місцеперебування флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва", який був потоплений українськими військовими навесні 2022 року. Про це в ефірі телемарафону наголосив речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук, коментуючи статтю The New York Times про те, що Україна нібито отримала певні дані про крейсер від американських союзників.

За його словами інформація не відповідає дійсності, першочергове в тому, що ЗСУ отримали від США координати.

"Не відповідає дійсності, в тому контексті того, що ми не отримували ніяких координат щодо місцеперебування крейсера "Москва" і операція щодо знищення цього флагмана Чорноморського флоту була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами. Ми, звісно, погоджували нанесення вогневого ураження з вищим керівництвом, згідно зі структурою підпорядкування, отримавши відповідний дозвіл. І це, звісно, керівництво українське. І завдали цей удар", - наголосив Плетенчук.

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Він також спростував, що Сили оборони нібито повинні були узгодити зі Сполученими Штатами удар, який був завданий по "Москві".

Плетенчук додав, що наразі обстановка у Чорному морі стабільна й це завдяки, в тому числі ураженню флагмана Чорноморського флоту РФ.

Про що йдеться у статті The New York Times

Раніше видання The New York Times опублікувало статтю, в якій йдеться, що США розгнівалися, коли Україна у квітні 2022 року потопила крейсер "Москва" та не попередила про це заздалегідь.

Йшлося, що за два тижні до зустрічі у Вісбадені, американські та українські військові морські офіцери обмінювалися розвідувальною інформацією, та в цей момент на радарах з'явився крейсер "Москва", який згодом відправився на дно.

Нібито американці були здивовані, що ЗСУ мають такі потужні ракети, та були занепокоєні, бо Білий дім не збирався "давати відмашку" на атаку "Москви".

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