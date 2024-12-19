За словами Степана Якимʼяка, крейсер "Москва" вийшов в море для тривалих завдань.

На знищеному російському крейсері "Москва" могли бути ракети з ядерними бойовими частинами. Про це в інтерв'ю спільному подкасту Української правди та Центру оборонних стратегій розповів капітан 1 рангу у відставці, військовий експерт Центру оборонних стратегій Степан Якимʼяк.

За його оцінкою, з шістнадцяти ракет, які знаходилися на кораблі, щонайменше дві, а, можливо, до чотирьох мали ядерні бойові частини.

"Я не бачив ніяких секретних документів з цього питання, але з практики й досвіду бойової підготовки, виходів на бойову службу, а це "спеціальна військова операція", корабель повинен бути повністю боєготовий до виконання найближчих і подальших завдань, а ядерна війна і можливість відбиття ударів від НАТО - це її елемент", - сказав експерт.

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Якимʼяк переконаний, що крейсер "Москва" вийшов в море для тривалих завдань:

"Так, він повертався періодично, безпосередньо з 6 по 10 квітня він був у Севастополі для поповнення запасів. Скоріше за все, що поповнювали пальне, їжу, можливо, певні заміни особового складу. Але ж ймовірно, що там були також ракети з ядерними бойовими частинами".

Ліквідація крейсера "Москва"

У квітні 2022 року російський крейсер "Москва" вразили українські ракети. Згодом корабель затонув під час буксирування. За даними експертів, при початковій вартості близько 2 млрд доларів, залишкова вартість "Москви" становила 750 млн доларів.

Нещодавно у ВМС розкрили нові факти про знищення крейсера "Москва". Там зазначили, що ЗСУ певною мірою допомогло російське нехлюйство та зверхність, за які противник досить дорого заплатив.

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