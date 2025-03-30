Повідомляється, що Україна навіть не попередила американську сторону про підготовку операції.

США були розгнівані, коли Україна в середині квітня 2022 року вразила крейсер "Москва" і не повідомила американській стороні про це.

Приблизно за два тижні до зустрічі у Вісбадені, американські та українські військово-морські офіцери проводили черговий сеанс обміну розвідувальною інформацією, коли на їхніх радарах з'явилося "щось несподіване", пише The New York Times.

За словами колишнього високопоставленого американського військового, американці тоді повідомили, що це був саме крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту Росії. І українці його невдовзі успішно відправили на дно.

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Це стало видатною перемогою - демонстрацією української майстерності та російської некомпетентності. Але цей епізод також відобразив розрізнений стан українсько-американських відносин у перші тижні війни.

"Американці були здивовані, що в України взагалі є ракети, здатні вразити корабель; і занепокоєні, бо адміністрація Байдена зовсім не мала наміру давати Україні можливість атакувати настільки потужний "символ російської сили", - йдеться в матеріалі.

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Раніше УНІАН повідомляв про нові факти про потоплення крейсера "Москва"."Це була одна з тих операцій, які відбуваються в досить короткий час. Не можу сказати, що ми до неї не готувалися. Тому це така синергія - трохи удачі, багато підготовки і, відповідно, розрахунку", - розповідав якось в ефірі телемарафону представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Крім того, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповідав, у чому полягала головна помилка Росії в цій історії. За його словами, проблема окупантів полягала в тому, що вони не очікували якихось дій з боку України в бік крейсера.

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