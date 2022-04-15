Рятувальну операцію провести окупантам не дозволили погодні умови.

Росіянам не вдалося евакуювати екіпаж з підбитого Україною крейсера "Москва", що затонув у Чорному морі після влучання у судно двох ракет "Нептуна".

Про це повідомила речниця Морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк на брифінгу 15 квітня.

Рятувальну операцію провести окупантам не дозволили погодні умови.

"Влучання призвело до здетонування боєкомплекту і почалась боротьба за живучість. Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України. Тому що шторм не дозволяв ані провести спокійно рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж. Ураження настільки серйозні, що боєздатність корабля втрачена", - розповіла Гуменюк.

Аварія на крейсері "Москва" біля Одеси: що відомо

За інформацією українського командування, крейсер "Москва" був підбитий двома ракетами "Нептуна" у Чорному морі неподалік Одеси.

В результаті попадання на судні сталась пожежа.

Міноборони РФ заперечує знищення корабля, проте зізнається у завданій шкоді. Пентагон, своєю чергою, поки не встановив обставини загоряння на "Москві", хоча підтверджував щонайменше один вибух на крейсері.

Експерти вважають, що на судні могли міститися ракетні боєголовки.

За даними США, пошкоджений корабель рухався в бік Севастополя на ремонт.

Ввечері, 14 квітня, Росія визнала, що судно пішло на морське дно.

Вас також можуть зацікавити новини: