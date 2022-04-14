У перший день вторгнення РФ ракетний крейсер "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний.

Речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив вибух на російському крейсері "Москва", але у США наразі немає даних, чи був корабель підбитий українськими ракетами.

Про це він розповів у коментарі CNN.

"Ми не зовсім впевнені, що тут сталося. За нашими оцінками, стався вибух – щонайменше, один вибух на цьому крейсері. Доволі потужний, який завдав "Москві" значних ушкоджень", - сказав представник Міноборони.

При цьому Кірбі додав, що корабель, імовірно, був здатен іти власним ходом.

"Ми оцінюємо, що корабель здатен іти власним ходом, і він це зробить. Крейсер направляється на схід. Ми думаємо, що його, найімовірніше, поставлять у Севастополі на ремонт, проте ми не знаємо, чим це було викликано", - пояснив Кірбі.

"Москва", за даними Пентагону, знаходилась у 96 км на південь від Одеси разом з кількома іншими російськими суднами.

"Вибух був достатньо сильним, щоб ми виявили ознаки того, що інші військово-морські судна поблизу намагалися прийти йому на допомогу. Але в цьому врешті, імовірно, необхідності не було", - додав Кірбі.

Що сталося

13 квітня неподалік Одеси стався вибух на російському крейсері "Москва". Україна підтвердила, що завдала ракетного удару по кораблю з "Нептуна".

Росія ж, своєю чергою, підтвердила вибухи боєприпасів на "Москві".

Ракетний крейсер брав участь у війнах в Грузії, Сирії, а у 2014-му корабель блокував українські судна у Донузлаві. З 2016 року корабель у море не виходив через плачевний технічний стан.

У 2020 році на "Москві" завершили трирічний капітальний ремонт з модернізацією.

24 лютого, у перший день вторгнення РФ ракетний крейсер "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний. Там "русский военный корабль", у відповідь на пропозицію здатися, почув вже всесвітньовідому фразу - символ боротьби України.

Після того, як ракетний крейсер "Москва" з 16 крилатими ракетами виведений з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів Чф Рф, що знаходяться в Чорному морі, зменшився з 72 до 56, уточнив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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