Окупанти знущалися з людей не тільки через підтримку ЗСУ, а й за волонтерство.

Росіяни незаконно затримували українців під час окупації Херсона. Людей жорстоко катували та погрожували смертю.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch встановили нові факти знущань росіян у Херсоні та його околицях з березня по листопад 2022 року. Експерти опитали 34 особи, серед яких були як постраждалі, так і їхні родичі. Людей катували в СІЗО, будівлі міськадміністрації, будівлі сільської школи і в технічному приміщенні аеропорту.

Російські окупанти били своїх заручників палицями, гумовими кийками, били струмом, погрожували смертю і побиттям, а також відмовлялися надавати медичну допомогу. При цьому загарбники проводили агресивні обшуки, в ході яких відвозили людей в невідомому напрямку в один з двох десятків "центрів утримання" в Херсоні і в області. Причиною для затримання могло стати волонтерство, підтримка ЗСУ або участь в АТО.

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Один із затриманих росіянами розповів, що його кинули в камеру в слідчому ізоляторі на вулиці Теплоенергетиків з п'ятьма іншими людьми, які були жорстоко побиті.

"В одного було поранення в ногу, в іншого було зламане ребро. Ми чули крики (людей, яких били) цілий день і всю ніч... Медичну допомогу нікому не надавали", - повідомив потерпілий.

При цьому окупанти постійно принижували заручників, змушували повторювати російські гасла, катували гімном РФ і так званими патріотичними піснями, а також змушували аплодувати, погрожуючи побиттям.

Під час звільнення Херсона від російської армії в листопаді 2022 року загарбники викрали деяких українців. Деякі з них опинилися в СІЗО в тимчасово окупованому Криму без пред'явлення звинувачень і юридичного захисту.

Ситуація в Херсоні - що відомо

У листопаді 2022 року українська армія звільнила Херсон від російських загарбників. Місто перебувало в окупації з лютого 2022 року. Після деокупації росіяни нещадно знищують ракетами населений пункт, який вони називали своїм.

Так, 13 квітня начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські військові окупанти вдарила по селу Зміївка Бериславського району керованими авіабомбами. Російські снаряди влучили в будівлю місцевої школи, попередньо одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також ворог обстріляв і село Микільське Дар'ївської громади, внаслідок чого поранення отримав 52-річний чоловік.

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