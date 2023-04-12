Серед них 23 працівники органів Державної пенітенціарної служби України.

Після звільнення Херсона про підозри повідомили вже 39 зрадникам і колаборантам, які пішли працювати на російських окупантів.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, більшість з них втекли разом з окупантами, але це не дасть їм змоги уникнути кримінальної відповідальності. До суду направили обвинувальні акти у 16 кримінальних провадженнях в рамках спеціального досудового розслідування.

Зазначається, що серед зрадників - 23 працівники органів Державної пенітенціарної служби України, у тому числі начальник ПВК №90, в.о. начальника та заступник начальника Херсонського СІЗО, вісім правоохоронців, два податківця, заступник Херсонського міського голови та інші.

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"Пенітенціарії після захоплення обласного центру зрадили присягу та добровільно погодились працювати на ворога. Від окупанта вони отримали керівні посади в "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области", що увійшла до "Федеральной службы исполнения наказаний". Фігуранти виконували вказівки ворога та забезпечували роботу ворожої каральної виправної установи – тримали в камерах херсонських патріотів, схиляли до покори ув’язнених, агітували до співпраці із загарбником", - йдеться у повідомленні.

В ДБР поінформували, що після звільнення Херсона колишні правоохоронці втекли разом з військовими РФ та переховуються на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини. Їм інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Звільнення Херсона

Як відомо, російські загарбницькі війська окупували Херсон ще на початку повномасштабної війни. 11 листопада українські захисники зайшли у місто, також було деокуповано частину області. Українці зустрічали військових з прапорами та сльозами.

14 листопада Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський. У місті підняли український прапор, а голова держави подякував українським захисникам.

Російські загарбники відійшли на лівий берег. З того часу вони систематично обстрілюють місто та область, вбиваючи мирних людей та руйнуючи інфраструктуру.

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