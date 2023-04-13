На період Великодніх свят заборонено проводити богослужіння у церквах в період комендантської години та відвідувати кладовища.

За сьогодні на Херсонщині від обстрілів загинули дві людини й дві дістали поранення, крім того, ворог скинув авіабомбу на школу.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ворожа авіація вдарила по селу Зміївка Бериславського району, керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна дістала поранення", - сказав він.

Також за його словами, сьогодні ворог обстріляв і село Микільське Дар'ївської громади. Поранення дістав 52-річний чоловік.

"Із самого ранку росіяни обстріляли парк у Дніпровському районі Херсона. Через ворожу атаку травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік", - повідомив Прокудін.

Він зазначив, що на період Великодніх свят заборонено проводити богослужіння у церквах в період комендантської години, котра триває з 20.00 до 06.00.

Також заборонено відвідувати кладовища та місця поховань через мінну небезпеку та високий ризик ударів.

Вночі армія РФ ударила ракетами по Слов'янську

Нагадаємо, що в ніч на 13 квітня через ворожі удари постраждало ще одне місто України - Слов'янськ. По ньому окупанти поцілили ракетою й влучили у двір місцевої школи.

Для скоєння чергового воєнного злочину окупанти застосували ракети С-300. Окрім території школи, суттєво постраждали найближчі до неї багатоповерхівки. Також ще одну атаку по місту ворог скерував міськводоканал. На щастя, в об'єкт не влучили.

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