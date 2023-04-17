Яму підірвали кількома десятками гранат.

Зек-"вагнерівець" Олексій Савічев зізнався, що особисто підривав ями з російськими дезертирами та українськими полоненими. За його словами, ніхто не кричав, але у ямі точно були живі люди.

Під час розмови з Володимиром Осєчкіним, засновником проекту gulagu.net, "вагнерівець" Савiчев зізнався, що убив 60 людей, які сиділи в ямі разом із трупами загиблих раніше. Там були і полонені українські воїни, і окупанти, які відмовилися воювати - так звані "500-ті". Бойовик кинув до ями близько 30 гранат.

"У ямі чоловік 60 точно були. Криків не було, вони просто дихали. Мені був наказ - прийти, підірвати і підпалити. Я ж не дивитимуся, скільки там людей дихало, скільки було живих. Я просто побачив там своїх, доповів командиру, він мені сказав, що це вже не наші. Я просто виконав наказ. Це було 19-20 січня, тому що 23 січня мене вже поранило", - розповів Савічев.

Відео дня

Шок-зізнання "вагнерівців"

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 квітня, у проект gulagu.net опублікував відео із сенсаційними зізнаннями двох зеків-"вагнерівців" про воєнні злочини в Україні.

Один із найманців Олексій Савічев зізнався у масових вбивства українських дітей та підлітків у Бахмуті Донецької області. За його словами, під час виходу з міста розстрілювати всіх мирних, починаючи з 15 років.

Інший екс-"вагнерівець" Азамат Улдаров розповів про вбивство до 400 українців у підвалі дев'ятиповерхівки в Бахмуті місяць тому. Крім того, він зізнався у звірствах, які здійснював в Україні за наказом ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. За словами воєнного злочинця, він розстрілював українських дітей, зокрема пострілом в голову вбив 5-річну дівчинку.

Вас також можуть зацікавити новини: