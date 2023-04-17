За його словами, масовий розстріл мирних влаштували після того, як з міста поїхали журналісти.

Один із зеків-найманців ПВК "Вагнер" Олексій Савічев зробив шокуючі зізнання у масових вбивства українських дітей та підлітків у Бахмуті Донецької області. .

Під час розмови з Володимиром Осєчкіним, засновником проекту gulagu.net, "вагнерівець" Савiчев згадує, що у лютому після чергового обміну полоненими між сторонами, групі найманців наказали розстрілювати мирних, коли поїдуть журналісти.

"Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років -УНІАН) і вище - всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, з них людей 10 - 15-річні та 17-річні підлітки. Є наказ - зачистити будинок. Хто там був - неважливо. Не виконав наказ - тебе обнулюють", - зізнався "вагнерівець".

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За його словами, беззбройних людей розстрілювали навіть за татуювання, зокрема за символіку "Азова".

Воєнні злочини окупантів

На жаль, російські окупанти безліч разів підтверджували свій статус воєнних злочинців. Восени минулого року ООН представила звіт, який охоплює період моніторингу з 1 лютого до 31 липня 2022 року, щодо ситуації з правами людини в Україні. У звіті було задокументовано 5996 загиблих осіб, серед яких 382 дитини, та 8848 поранених. Це лише підтверджені випадки, але фактичні цифри є значно більшими.

Протягом звітного періоду було задокументовано 9 випадків зґвалтувань – 8 жінок та однієї дитини, 15 випадків сексуального насильства відносно чоловіків.

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