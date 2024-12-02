Людмила Жерновська

В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ застосували й ракети Storm Shadow.

Масований обстріл військових цілей в окупованому Криму 27 листопада, в якому могли задіяти близько 40 ракет та дронів, був ретельно продуманою операцією.

Журналіст Forbes Девід Екс вважає, що цією атакою українські військові хотіли змусити російських загарбників перекинути з фронту додаткові засоби протиповітряної оборони. На його думку, це полегшить подальші українські атаки:

"За даними Інституту вивчення війни, обстріл включав крилаті ракети Storm Shadow, запущені бомбардувальниками Су-24, зенітні ракети С-200, переобладнані в далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники розвідувального управління, а також неідентифіковані балістичні ракети".

Аналітик каже, що головною ціллю Збройних сил України може бути завдання ударів по російських командних пунктах і лініях постачання на Курщині, або по ключових об'єктах російської інфраструктури на Донеччині.

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"Передислокація засобів протиповітряної оборони до Криму в поєднанні з ескалацією українських атак на найкращі зенітно-ракетні батареї російських ВПС С-400 може створити прогалини в системі протиповітряної оборони", - додав він.

На думку Екса, це особливо важливо для українських сил на Курщині, які зараз намагаються стримати переважаючі російські та північнокорейські сили.

Атака на Крим 27 листопада

Нагадаємо, того дня на окупованому півострові чули багато гучних вибухів. Моніторингові канали повідомляли, що було гучно в районі Академії військово-морських сил імені ім. Нахімова та біля аеродрому "Бельбек".

Російське Міноборони заявило, що протиповітряна оборона "знищила та перехопила" над акваторією Чорного моря та Кримом 25 дронів.

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