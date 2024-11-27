Місцеві та моніторингові Telegram-канали заявляють про атаку українських дронів.

У тимчасово окупованому Криму з ранку 27 листопада прогриміло безліч вибухів - у районі Чорноморського ВМУ ім. Нахімова в Стрілецькій бухті, а також про "приліт" по аеродрому "Бельбек".

Моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" пише про атаку дронів на півострів і про "успішну" роботу російської ППО. Так званий "глава" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку Збройних сил України, заявивши в Telegram, нібито вони вже збили кілька повітряних цілей.

Проте окупанти очікують "третю хвилю" повітряних цілей, включно з не тільки БПЛА, а й ракетами "Нептун" і Storm Shadow.

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"Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях", - написав Развожаєв. Тоді як місцеві жителі один за одним скаржаться на відсутність сигналу повітряної тривоги, через що діти продовжували перебувати в навчальних закладах попри вибухи.

Інші новини про атаки дронів

Раніше УНІАН повідомляв, що українські дрони атакували завод "Тайфун" і нафтобазу в Калузькій області Росії. Глава ЦПД зазначив, що "Тайфун" виготовляє деталі для комплектації ППО, ракетних комплексів тощо.

Крім того, українські БПЛА були помічені навіть у Московській області. Про вибухи також повідомлялося над територіями Курського, Орловського і Ростовського регіонів.

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