У Криму ворог використовує всі наявні системи ППО - як дальнього радіуса дії, так й ближнього.

Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що російські окупанти будують навколо Кримського мосту загадкову споруду, призначення якої поки незрозуміло, та "нашпигували" півострів безліччю систем ППО.

"Півострів нашпигований системами ППО максимально можливо. Тому що він носить для окупантів не тільки прагматичний сенс, так й символічний. Вони сакралізували, як Кримський міст, так й сам Крим. Фактично російська агресія в Україні розпочалася з Криму (у 2014 році – УНІАН). І для них це ключова локація", - сказав Плетенчук в етері телемарафону.

За його словами, звісно, Крим є базою для південного угруповання російських окупантів. Тут вони відновлюються, поповнюються, тренуються й фактично розміщуються певні підрозділи.

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"І Крим є логістичним хабом. Окрім того, попри те, що зараз його експлуатація фактично неможлива, військово-морська база в Криму залишається основною військово-морською базою для Чорноморського флоту РФ", - наголосив Плетенчук.

За його даними, у Криму ворог використовує всі наявні системи ППО - як дальнього радіуса дії, так й ближнього. Першочергово, це різноманітні системи типу С-300, С-400, навіть С-500.

"Та звісно, це "Панцирі" - ми вже бачили, як вони "ефективно" можуть відбивати атаки на прикладі малого ракетного корабля "Циклон" проєкту "Каракурт", на якому стояла така система ППО (зазнав ураження від ЗСУ – УНІАН). Проте насиченість півострова та навколо так званого Кримського мосту дуже висока та, можна сказати, ворог тримає в тонусі ці системи", - зазначив представник ВМС.

За його даними, ворог будує навколо Кримського мосту якісь загорожі, але зараз достовірно невідомо, коли окупанти добудують ці об’єкти та навіщо вони.

"Вони (росіяни – УНІАН) паралельно з обох боків мосту будують – це може бути, як захисна споруда, так й технічна, так й перехід паралельний. Поки ще не готовий дати верифіковану на 100% інформацію, що саме там будують", - сказав Плетенчук.

Існує думка, що, можливо ці загорожі окупанти будують, щоб захистити міст від штормів. Водночас, за словами Плетенчука, сезон штормів вже наближається, тому ймовірність того, що загарбники встигнуть добудує ці споруди до його початку в цьому році – дуже низька. Так саме, за словами речника, постає питання: чи витримає ця конструкція погодні умови, які наступні пів року – з середини осені – будуть мати місце саме в Керченській протоці.

Кримський міст захищає виставковий "Панцир-С1" - що відомо

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про те, що окупанти виставили на Кримському мосту для його захисту від українських сил виставковий зенітного ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, можливості такої установки викликають певні сумніви. Він у цьому контексті пригадав ракетний корабель "Циклон" проєкту "Каракурт", який був уражений у травні Силами оборони. Це корабель росіяни використовували як ППО, щоб прикривати Севастопольську бухту. У нього на борту як раз був "Панцир-С", тільки у морському варіанті – "він себе захистити не зміг". Водночас речник додав, що "Панцир" може захистити від повітряних дронів.

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