Загарбники не можуть розраховувати на повноцінне функціонування Кримського мосту, як з технічної точки зору, так й через небезпеку.

Моніторингові канали повідомили, що росіяни вздовж Кримського мосту облаштовують якусь споруду, яка нагадує саме міст. Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук сказав, що здивований цим будуванням, але припустив, що призначення "загадкового" об’єкту – дублювання шляхопроводу.

"Насправді трошки викликає подив взагалі спорудження цього об’єкту. Можливо вони збираються частково продублювати Кримський міст – поки це лише припущення", - сказав в ефірі телемарафону Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що припущення зробив через те, що ця "загадкова" конструкція не є фундаментальною, а сам незаконно побудований Кримський міст весь час під потенційною загрозою ударів ЗСУ. При цьому треба врахувати наближення сезону штормів, певні погодні умови в Керченській протоці, які починаються зазвичай з середини осені.

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"Насправді питань у нас більше ніж відповідей щодо призначення цієї чергової незаконної прибудови", - сказав Плетенчук.

Він додав, окупанти не можуть розраховувати на повноцінне функціонування Кримського мосту, як з технічної точки зору, так й через небезпеку. Зокрема, через після пошкоджень шляхопроводу (після атак ЗСУ) окупанти не можуть використовувати його залізничну частину.

"Якщо автомобільну частину вони міняли після пошкоджень – це було відносно не складно, то з залізницею – ситуація складніше. А безпекова частина це те, що в разі повітряної тривоги, будь-яких загроз, міст перекривається. Та сам спосіб контролю та пропуску через міст додає досить багато дискомфорту у відпочинок нелегальних туристів… У будь-якому разі постійно триває робота та в якийсь момент цей об’єкт припинить своє існування", - сказав Плетенчук.

Він також розповів про бонові загородження у районі Криму, яких там як мінімум два, але всі їх можна вважати "однією лінією". Як розповів речник, окупанти час від часу змінюються якісь технічні характеристики цих загороджень, щось добудовують тощо. Але у будь-якому разі, за словами військового, прохід залишається відкритим, тому що окупанти здійснюють там судноплавство. Плетенчук нагадав, що воно є незаконним, тому що ця частина акваторії Чорного моря є територіальними водами України, яка через вторгнення РФ офіційно оголосила її закритою. "Проте вони не можуть закрити Азовське море з півдня – там є порти, зокрема окуповані порти в Маріуполі та Бердянську (їх використовують окупанти – УНІАН)", - розповів Плетенчук.

Водночас за його словами, ситуація в Чорному та Азовському морях залишається стабільною. Вже не перший день в акваторії відсутні кораблі противника, станом на зараз його боєздатні одиниці перебувають в пункті базування "Новоросійськ" (РФ). Періодично загарбники виводять у море підводні кораблі – та ця динаміка вже стала, тривала. Міжбазові переходи противника не спостерігаються вже давно.

"Більша частина Чорного моря, яка звільнена від росіян, залишається сірою зоною – попри те, що там відсутня корабельне-катерна складова противника, його авіація там продовжує працювати. Наприклад, на західному та південному узбережжю Криму досі у повітрі домінує ворожа авіація. Це тимчасове явище, але ситуація теж стала", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що північна частина Криму та у районі південної материкової частини півострова активно діє розвідувальна авіація РФ.

Окрім того, представник ВМС ЗСУ розповів про ситуацію на Кінбурнській косі.

"Там невелика кількість населених пунктів, вони розкидані по косі, там кілька локацій "в одну вулицю". Звісно вони (окупанти – УНІАН) намагаються використовувати всю наявну цивільну інфраструктуру…", - пояснив він.

Ця коса - дуже важливий об’єкт, як для ЗСУ, так й для ворога. З неї можна контролювати Дніпровсько-Бузький лиман та виходи з портів Миколаївщини. Також ворог з коси завдає ударів по південній частині Миколаєва та Херсонщині.

РФ загнала рештки ЧФ у Новоросійськ - подробиці

Нагадаємо, Російська Федерація, за словами аналітиків, остаточно загнала рештки свого Чорноморського флоту у Новоросійськ та перекрила вхід іржавими баржами.

Як повідомляє Defence Express, наразі тимчасово окупований Севастополь вже остаточно неможливо вважати головною базою Чорноморського флоту РФ. До цього висновку експерти прийшли через те, що рештки ЧФ Росії зараз базуються у Новоросійську Краснодарського краю країни-агресора. При цьому вхід туди перегороджений баржами з метою унеможливлення проходження українських морських дронів.

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