За словами розвідника, Кримський міст наразі має, скоріш, символічне значення.

Для розуміння, як відбуватиметься звільнення Криму, окупованого Росією, треба спостерігати за всією роботою українських спецслужб у Чорному морі - і для цього потрібен системний підхід. Про це Апострофу розповів ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) генерал‑майор Ілля Павленко.

Зокрема, його запитали, наскільки Сили оборони можуть знекровити армію Російської Федерації на території Криму, щоб ворог більше не міг утримувати окупований півострів. Розвідник, щоб не розголошувати секретну інформацію, запропонував просто "подивитися" на ретроспективу того, як українські спецслужби працюють у Чорному морі.

"Відігнали чорноморську флотилію (ЧФ РФ, - УНІАН) від наших берегів, забезпечили коридор зерновий. Уже можна це оцінити й подивитися, як це було. Усе почалося зі звільнення острова Зміїний - тоді Кирило Буданов (начальник ГУР МО України, - УНІАН) казав, що це – "ключик", але багато не розуміли: який ключик, навіщо цей ключик, ну, звільнили острів - як це нам допоможе у війні?" - розповів експерт.

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Розвідник пояснив, що Буданов промовляє цікаві речі, які багатьом незрозумілі, але керівник ГУР бачить всю "картину" цілком, і згодом виявляється, що певний "ключик" був першим кроком у тій чи іншій великій операції.

Як каже Павленко, звільнення у Чорному морі почалося у 2022 році зі звільнення острова Зміїний, після того були процеси на так званих "вишках Бойка" - бурових платформах, які українські спецпризначенці зачистили від російського військового спостережного обладнання.

За його словами, таким чином розчищалося "поле" для морських дронів, щоб вони могли діяти, залишаючись непоміченими. Потім росіяни використовували над морем літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, й Силам оборони довелося його знищити. Після цього, зазначив розвідник, стартувало застосування українських морських дронів.

"Вони також зазнали трансформації, тому що росіяни з гелікоптерів намагалися відбивати атаки, й уперше в історії гелікоптери були збиті з морських дронів… Потім ворог почав використовувати Су-30… Таким чином йде технологічна війна, удосконалення. Тобто бачимо виклики, робимо висновки і модернізуємо свої засоби ураження або модернізуємо тактику своєї діяльності. Так поступово, крок за кроком ми отримали ситуацію, яка зараз у Чорному морі", - підкреслив Павленко.

Він зазначив, що в результаті низки системних заходів російські кораблі тримаються якомога далі від українського узбережжя, бо розуміють небезпеку. Хоча у 2022 році, коли почалося широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, ворог мав план висадити десант на узбережжя Одеси.

Павленко також відповів на питання, наскільки важливим є Кримський міст – споруда, яку РФ незаконно побудувала, щоб поєднати свою територію з окупованим півостровом.

"Зараз вона вже втратила ту важливість, яка була на початку агресії. Тому що росіяни побудували "лінію Суровікіна"… Ця лінія була створена для того, щоб захистити залізничне полотно, воно зараз є основною гілкою, якою йде постачання угрупованню РФ на півдні України", - каже розвідник.

На його думку, спочатку треба вирішити питання з цією логістичною гілкою, після чого можна "взятися" за горезвісний шляхопровід. Зараз міст, як зазначив експерт, просто символ, який так чи інакше потрібно знищити, для чого у ГУР вистачить креативного підходу.

ЗСУ хочуть знищити Кримський міст

Як писав УНІАН, у червні СБУ втретє вразила Кримський міст - агенти замінували опори шляхопроводу, у результаті чого без жодних жертв серед цивільного населення перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук вважає, що Сили оборони України поступово підбираються до шляхопроводу, знищуючи засоби ППО противника на території Криму.

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