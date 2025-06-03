Підводні підпірки опор було сильно пошкоджено на рівні дна.

Служба безпеки Україи підірвала під водою Кримський міст. Тепер споруда перебуває в аварійному стані. Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що операція тривала декілька місяців. Зокрема, агенти СБУ замінували опори шляхопроводу, який був незаконно побудований РФ. В результаті, сьогодні, 3 червня, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.

За даними СБУ, підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

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Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим - це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", - сказав Малюк.

Кримський міст - важливі новини

Як писав УНІАН, після окупації Криму росіяни незаконно побудували Керченський міст, що з'єднує Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу. За час повномасштабної війни міст був двічі атакований. Перший раз це сталося 8 жовтня 2022 року, коли вибух призвів до обвалення двох прольотів автошляху та масштабної пожежі на залізничній частині мосту. Другий - 17 липня 2023 року міст атакували морські дрони. Унаслідок вибухів було зруйновано один з автодорожніх прольотів.

Водночас окупантам його вдалося якоюсь мірою відновили. Низка експертів неодноразово заявляла, що міст слід знищити. Наприклад, полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан заявляв, що цей шляхопровід - ланка важливого логістичного ланцюга, яким користуються окупанти. Загарбники постачають через міст зброю та запаси на територію АРК, а також у тимчасово окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Логістичний маршрут, куди включений шляхопровід, пролягає з Краснодарського краю РФ, через Тамань, Керч тощо.

Нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що на міст збільшується навантаження через те, що російські окупанти розпочинають на півострові курортний сезон. Час від часу росіяни влаштовують на мосту різноманітні догляди й, коли у когось з цивільних знаходять "щось підозріле", рух через шляхопровід просто "стає".

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