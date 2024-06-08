Загалом Росія стягнула для захисту Кримського мосту 8 барж.

Російські окупанти в тимчасово окупованому Криму намагаються врятувати Керченський міст від майбутніх атак України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X.

Зокрема, на супутникових знімках видно, що в період з 10 травня 2024 року по 22 травня РФ почала монтажні роботи зі встановлення восьми барж на південній частині Кримського мосту.

"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться в заяві Міноборони Великої Британії. Відео дня

Там також додали, що РФ й раніше встановлювала баржі біля Кримського мосту. Однак вони "були пошкоджені штормами, що зменшило їхню ефективність".

Кримський міст: останні новини

Наприкінці травня речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук заявив, що якщо раніше РФ захищала Кримський міст десятками кораблів та катерів, то зараз там немає жодного ворожого судна.

За словами Плетенчука, РФ наразі активно готується до майбутніх ударів України по Кримському мосту. Зокрема, вони перерозподіляють засоби ППО, аби захистити міст від авіаударів.

"Кримський міст й раніше був добре захищений ППО, там несли службу різноманітні підрозділи, які, ймовірно, повинні забезпечувати його прикриття з повітря", - пояснив речник.

Напередодні Bild повідомляв, що Україна наразі, ймовірно готується до того, щоб завдати нового удару по Кримському мосту. Причиною цьому називають знищення російських поромів, які для РФ виступають альтернативою мосту.

"Деякі спостерігачі вважають, що удар по поромах може бути ознакою нової атаки, що готується, на Кримський міст. Згідно з цією версією, Україна хоче зробити так, щоб Росія не могла одразу знову розраховувати на пороми як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку", - зазначили у матеріалі видання.

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