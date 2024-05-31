Кримський міст захищає нуль кораблів та катерів РФ, - Плетенчук

Окупанти застосовують бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом, а також долучили повітряну компоненту.

Раніше у Керченській протоці патрулювало 10-14 катерів та кораблів російських окупантів, а тепер – нуль.

Як розповів LIGA.net речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, загарбники застосовують бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом, а також долучили повітряну компоненту.

Росіянам доводиться посилювати пасивні заходи безпеки (баржі й бонові загородження), а також посилювати повітряну компоненту (літаки та гелікоптери), пояснив Плетенчук.

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Також бонові загородження застосовуються для спроб захистити кораблі, які досі залишаються у портах: загородження загарбники ставлять як у пункті базування Новоросійськ у РФ, так і в окупованому Криму, а також навколо Кримського мосту, зазначив військовий.

Водночас він визнав, що бонові загородження – це спроба захиститися від українських надводних дронів, проте вони так само заважають і судноплавству росіян.

Речник зазначив, що це для них наразі "чи не єдиний спосіб убезпечитися". Також Плетенчук пояснив тактику росіян із розміщенням барж поряд з Кримським мостом: зокрема, загарбники розміщують кутові відбивачі.

"Тобто створюється конструкція на віддаленні від мосту, яка може нагадувати засобам ураження (ракетам - УНІАН), безпосередньо, цей об'єкт для ураження. Розрахунок на те, що ті засоби, які будуть використовуватися, можуть навестися саме на ці конструкції. Так само вона може бути й щитом від дронових атак", – зазначив він.

Удари по Кримському мосту: попередні операції

Україна вже двічі успішно вражала незаконно збудований росіянами Кримський міст. Уперше "бавовна" на мосту через Керченську протоку сталася на початку жовтня 2022 року – на переправі пролунав вибух. Як наслідок – сталося часткове руйнування автомобільних прольотів.

Через деякий час міст відремонтували, але ненадовго. У липні 2023 року Україна вразила його вдруге. Тоді для удару по Кримському мосту вже застосовувалися морські дрони. У воду впав один проліт автомобільної частини мосту, а на відновлення мосту в росіян пішло кілька місяців.

Варто зазначити, що в лютому 2024 року командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа заявляв, що Кримський міст не достоїть до кінця року. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов наголошує, що поки системи ППО та ПРО росіян, а також місця базування їхньої авіації в Криму, не будуть знищені, бити по Кримському мосту немає сенсу – ворожа протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони.

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