Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що російські загарбники не просто так перекривали рух через міст.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував вчорашні вибухи і задимлення в районі Кримського мосту у Керченській протоці.

В ефірі телемарафону він оцінив, як штучне задимлення в районі Кримського мосту може допомогти окупантам врятуватися від ракетних ударів.

"Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни... Це техніка маскування. У цьому випадку лише лишається запитати, бо не знаємо, що там відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Треба дивитися, можливо супутникові знімки, які нам більше розкажуть, чи є там руйнування", - повідомив Ігнат.

Він додав, що не просто ж так перекривають рух Кримським мостом. Проте про атаки на окупований Крим українські військові говорять стримано, нагадав Ігнат.

Водночас, він відзначив розвиток новітніх технологій - безпілотної авіації і дронів ударного типу. "Ми бачимо, що це приносить результат", - сказав речник і додав, що в Україні буде нарощуватися виробництво безпілотників.

Напередодні в районі Кримському мосту лунали вибухи, здійнявся дим

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 серпня, на незаконно побудованому окупантами Кримському мосту декілька разів пролунали вибухи. Рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито. Утворився великий затор з автомобілів. В одному з випадків пролунало не менше восьми вибухів в районі мосту.

Тоді у РФ заявили про спробу атаки ракетами Кримського мосту, які нібито були збиті. Йшлося про боєголовки С-200.

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