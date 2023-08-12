Там традиційно звинуватили в ударі ЗСУ і поділилися своєю версією подій.

У Міністерстві оборони РФ прокоментували нові вибухи в районі Кримського мосту і заявили, що його атакували ракетами С-200.

Реакцією на "бавовну" в тимчасово окупованому півострові відомство відзначилося в Telegram. Там традиційно звинуватили в ударах по Криму Україну.

"12 серпня близько 13 години мск "київським режимом" була вчинена спроба реалізувати терористичний удар по Кримському мосту зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант", - йдеться в повідомленні.

Також Міноборони РФ стверджує, що ворожі цілі вдалося "перехопити в повітрі". Спрацювала місцева ППО, руйнувань і постраждалих немає, уточнює відомство.

Сьогодні в районі Кримського мосту прогриміли вибухи

Нагадаємо, в суботу, 12 червня, в районі Кримського моста пролунали сильні вибухи. У соціальних мережах стали розповсюджуватися кадри з задимленнями, місцеві телеграм-канали уточнили, що рух автотранспорту через міст зупинено.

Також місцевий "губернатор" Сергій Аксьонов заявив, що на тимчасово окупованому півострові ППО збила дві ракети в районі Керченської протоки. Тим часом у мережі поширюється відео, як до місця "прильотів" поспішають берегові катери РФ.

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