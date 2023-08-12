Російська "влада" заявляє про збиття двох ракет.

На побудованому окупантами Кримському мосту, що з'єднує окупований півострів з територією РФ, пролунали вибухи.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. З'являється інформація про можливе серйозне пошкодження моста.

У мережі масово публікують фото і відео, на яких можна побачити, що навколо моста піднімається густий дим. Російська "влада" заявляє про роботу сил протиповітряної оборони.

"У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджений. Прошу зберігати спокій і довіряти тільки офіційним джерелам інформації", – заявляє гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Оновлено (13:42): Окупанти продовжують запевняти, що ситуація на мосту контрольована. Радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що дим навколо мосту – "димова завіса, поставлена спеціальними службами", а не наслідки "прильоту".

Тим часом місцеві жителі повідомляють, що до Кримського мосту помчали катери берегової охорони та публікують відео.

Оновлено (13:55): Після інциденту до мосту направили гелікоптери, пише "Кримський вітер".

Оновлено (14:25): Міноборони РФ прокоментувало атаку, заявивши, що нібито "було здійснено спробу завдати терористичного удару по Кримському мосту зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант".

Відомство країни-агресора стверджує, що ракета була "своєчасно виявлена та перехоплена у повітрі". Військові експерти зазначають, що ця радянська ракета має максимальну дальність – 255 км, що менше, ніж відстань до найближчої точки лінії фронту (близько 270 км).

Канал про оперативну обстановку на мосту заявив, що рух автотранспорту Кримським мостом було відновлено.

Удари по Кримському мосту - це треба знати

"Прильоти" на Кримському мосту, який окупанти використовують для сполучення півострова з територією РФ, відбувалися вже двічі.

8 жовтня 2022 року стався "інцидент" на залізничній гілці Кримського мосту. 17 липня було знищено частину мосту, де пересувається автомобільний транспорт. В РНБО визнавали, що за обома інцидентами стоїть Служба безпеки України.

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прогнозував, що на споруду чекає третій удар, і вона його не витримає.

Після другого "прильоту" росіяни додатково огородили міст спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями, в ефективності котрих сумнівалися військові експерти.

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