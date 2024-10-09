За словами речника ВМС, на таких обʼєктах тримається режим Путіна.

Для охорони Кримського мосту російські окупанти передовсім застосовують засоби протиповітряної оборони, зосередження там ППО є досить щільним. При цьому з води охороняти цей об'єкт ворог нині не може, тому поклав цю функцію на авіацію - в першу чергу гелікоптери. Про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Охороняти міст авіацією значно дорожче та складніше, але вони це роблять", - сказав він.

За словами речника, зараз росіяни охороняють Кримський міст усіма наявними засобами:

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"Для них це основна артерія зʼєднання з РФ, якщо дивитися на це з технічної точки зору. Навіть нафтобазу, яка недавно загорілася, вони, здається, охороняли не так серйозно".

Водночас Плетенчук також наголосив на ідеологічній складовій, яка не менш важлива для росіян у війні.

"На таких обʼєктах тримається режим диктатора Путіна. Тому вони його щільно охороняють, цей факт потрібно визнати", - підкреслив речник ВМС ЗСУ.

Ситуація з Кримським мостом - останні новини

На початку жовтня стало відомо, що Росія стягнула до Кримського моста "Панцирі" та ще більше захисних барж. Про це свідчать нові супутникові знімки, зроблені компанією Maxar Technologies.

На початку травня Росія почала розміщувати баржі на південному боці мосту, щоб захистити його та судноплавний канал від можливих атак українських безпілотників. Однак, за інформацією західної розвідки, частину бар'єрів пошкодили шторми.

Напередодні капітан I рангу запасу Андрій Риженко розповів, коли ЗСУ знищать Кримський міст. За його словами, це станеться у найболючіший для окупантів момент.

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