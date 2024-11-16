Він підкреслив, що охорона цього об’єкту для окупантів важливіша за охорону не менш серйозних об’єктів на території самої РФ.

Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, як Керченський міст допомагає знищувати ворожі склади зі зброєю та російське ППО. Про це він сказав в інтерв’ю Київ24.

"Так, зараз не відбувається атак на Керченський міст. Але чомусь все російське ППО періодично їде в Крим. Бо охорона цього об’єкту для росіян важливіша за охорону не менш серйозних об’єктів на території самої Російської Федерації. Ви бачили, що відбувається знищення складів з озброєнням (на території РФ – УНІАН), тобто знищено те, чим вони безпосередньо мають воювати. І виходить так, що для них цей Кримський міст є більш пріоритетним об’єктом, ніж склади з озброєнням", - підкреслив Плетенчук.

Він нагадав, що Кримський міст - єдине, що зараз з’єднує РФ з Кримом, бо морська логістика "вже в принципі померла" - після ураження великих десантних кораблів "Новочеркаськ", "Цезар Куніков" окупанти зрозуміли, що перекидати військові вантажі такими кораблями більше собі дозволити вже не можуть. Була ще спроба організувати логістику залізничними поромами, але в результаті залишився тільки Керченський міст. Причому залізниця по ньому так само не працює після пошкоджень, отриманих мостом в результаті спільної операції СБУ та військово-морських сил України.

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"Тому для них основним шляхом залишається або сухопутна логістика, або автомобільна логістика через міст. Це набагато складніше, довше, дорожче, але воно працює", - зазначив Плетенчук.

Він підтвердив, що росіяни стягують для охорони мосту всі зразки озброєння, які в них тільки є.

"Навіть була інформація, що вони там застосовували С-500 - це Прометей, останній їхній комплекс великого ППО. І це не кажучи про С-300, С-400, які чомусь періодично теж зникають в Криму. Мабуть, ця артерія залишається поки що на місці лише тому, що росіяни надають їй пріоритет в охороні", - сказав Плетенчук.

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв УНІАН, незаконний Керченський міст Україна атакувала вже багато разів, в результаті чого він значно пошкоджений, але частково продовжує функціонувати.

У серпні керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Кримський міст може бути зруйнований навіть у найближчі місяці, ведеться відповідна робота.

Водночас аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап висловив думку, що військові рішення для знищення незаконного Кримського мосту в України вже є, очікується фактично воєнно-політичне рішення: чи час його знищувати, чи ні. За словами Криволапа, ніяких сумнівів вже немає, що цей міст буде знищений.

Заступник начальника штабу ВМС в 2004-2020 роках, капітан 1 рангу запасу Андрій Риженко вважає, що ідеальний момент для знищення Керченського мосту настане тоді, коли ЗСУ позбавлять російських загарбників можливості посилювати свої підрозділи через Приазов’я, а саме через південь Запорізької і Донецької областей.

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