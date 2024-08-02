За словами очільника ГУР, відповідна робота вже ведеться.

Кримський міст може бути зруйнований у найближчі місяці, ведеться відповідна робота. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Усі працюють і над дальніми ударами, і над цим (знищенням Керченського мосту – УНІАН). Це все потребує, скажімо так, вирішення комплексного. Робота йде", – повідомив він.

На уточнююче запитання про те, чи може Кримський міст зникнути у найближчі кілька місяців, очільник ГУР запевнив, що "шанси є".

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Ситуація довкола Кримського мосту

Як писав УНІАН, у липні російські окупаційні війська стягнули близько 30 барж під незаконно збудований Кримський міст, аби захистити його від можливої атаки морських дронів. Відповідні знімки з'явилися в Мережі.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Євгена Єріна, Україна гіпотетично може справді застосувати морські дрони Magura для удару по Кримському мосту. Але, за його словами, це буде "комплексне рішення", тобто така атака не обмежиться застосуванням одних лише морських безпілотників. Разом з тим зараз ведеться робота з покращення українських надводних дронів Magura, зокрема щодо дальності застосування.

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