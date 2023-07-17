Одна з версій – застосування надводного безпілотника.

Вранці в понеділок, 17 липня 2023 року, на Кримському мосту пролунали вибухи. Він отримав серйозні пошкодження вже вдруге – перший удар стався 8 жовтня 2022 року.

Видання "BILD на русском" назвало три можливі сценарії того, як вдалося підірвати міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим з материковою Росією. Одна з версій – застосування надводного безпілотника.

"Російська влада заявила, що підрив моста був здійснений за допомогою безпілотника – жодних інших подробиць або доказів не було. ВМС України вже проводили успішні атаки з використанням безпілотних водних апаратів – такі катери можуть нести велику кількість вибухівки. Судячи з опублікованих фотографій, на яких видно пошкодження, вибух стався під мостом. Однак для таких руйнувань, ймовірно, була б потрібна значна кількість вибухівки: можливо, використовувався або новий тип безпілотного катера, або відразу кілька водних апаратів", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Другий сценарій – удар крилатими ракетами. Журналісти відзначають, що в розпорядженні українських Сил оборони є далекобійні ракети Storm Shadow, які призначені для ударів по бункерах і мостах.

"У червні на півночі анексованого Криму був атакований Чонгарський міст: передбачається, що українські військові використовували якраз Storm Shadow. Однак Кримський міст знаходиться на відстані близько 250 кілометрів від території, яку контролює Україна. Дальність польоту крилатих ракет Storm Shadow не перевищує 250 кілометрів. У разі атаки з використанням Storm Shadow українські винищувачі СУ-24 повинні були б пролетіти над підконтрольною Росії територією, що становить велику небезпеку", – проаналізували автори матеріалу.

В якості третьої версії підриву моста називається використання замінованого автомобіля. Зазначається, що під час першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року, очевидно, використовувався автомобіль із закладеною в нього вибухівкою.

"Втім, на опублікованих фотографіях видно, що огорожі моста цілі: найімовірніше, вибух стався біля однієї з опор", – резюмували журналісти.

Підрив Кримського мосту 17 липня

Рано вранці в понеділок, 17 липня, на Кримському мосту прогриміли вибухи. В результаті – зруйновано автомобільне полотно і пошкоджені опори.

ЗМІ пишуть, що атака була організована СБУ і ВМС України. Представник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що подробицями атаки обов'язково поділяться з громадськістю, але вже після перемоги.

Водночас радник Офісу президента Михайло Подоляк каже, що міст могли підірвати самі ж росіяни.

Вас також можуть зацікавити новини: