Українська спецслужба спостерігає як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження.

В Службі безпеки України (СБУ) сказали, що розкриють всі деталі щодо організації "бавовни" на Кримському мосту після перемоги.

Про це йдеться в коментарі речника СБУ Артема Дехтяренка щодо інциденту на Кримському мосту, переданому УНІАН. "Зважаючи на численні запити ЗМІ стосовно чергового інциденту на Кримському мосту, повідомляємо, що всі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої Перемоги", - зазначив він.

При цьому Дехтяренко підкреслив, що українська спецслужба з цікавістю спостерігає, як "один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження".

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Дегтяренко нагадав, що в одному з інтерв’ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога, а Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії.

Вибух на Кримському мосту 17 липня

Сьогодні на світанку сталася руйнація Кримського мосту. Називаються різні версії причин цього – від підриву до порушення будівельних норм під час його спорудження Росією в окупованому Криму.

Деякі ЗМІ із посиланням на анонімні джерела стверджують, що це була спецоперація СБУ та ВМС України із застосуванням безпілотників. При цьому в СБУ завуальовано прокоментували удар по мосту.

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