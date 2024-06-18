Росіяни розуміють, що Україна завдасть ударів по логістиці.

Окупований Крим, який є для Путіна тотемним та стратегічно важливим "непотоплюваним авіаносцем", починає виглядати непридатним для плавання.

Про це у колонці для The Telegraph пише колишній офіцер Королівського флоту Том Шарп. На його думку, перекриття чотирьох головних артерій постачання (Керченський міст, дві поромні переправи та залізниця), залишать півострів без двигунів, зброї та продовольства.

Запас зброї, яку українська армія може застосувати проти Кримського мосту, зростає. Нещодавно презентували новий морський дрон Stalker 5.0, який є значно дешевшим за Magura V5, що витіснив Чорноморський флот з окупованого Севастополя.

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"Не маючи детальних планів мосту, ніхто не може з упевненістю передбачити, яке корисне навантаження може зруйнувати проліт і вивести його з ладу назавжди. Але тисяча кілограмів високоточної вибухівки може завдати величезної шкоди, і за таку ціну можна було б просто не зупинятися, поки не досягнеш успіху", - зазначає Шарп.

На його думку, в Росії розуміють неминучість такого удару, тому намагаються захистити споруду баржами. Військовий впевнений, що цей грубий оборонний механізм потрібно зламати лише раз, а вже тоді Україна зможе вивести з ладу ключові вузли постачання, збільшивши для окупантів час та вартість відновлення.

"Йдеться не про повернення Криму як такого, а про те, щоб зробити його непотрібним як оперативний вузол... Відторгнення Криму було б настільки ганебним і дорогим, що це варте того, щоб продовжувати", - додав він.

Новий морський дрон України

Як повідомляв УНІАН, на Black Sea Security Forum представили новітній український морський дрон Stalker 5.0. Відомо, що його довжина - 5 метрів, а ширина - понад 1,2.

Навісний бензиновий двигун розганяє дрон до швидкості понад 40 вузлів. Крім того, він оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink.

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