За його словами, міст там повинен знаходитися і є абсолютно зайвою спорудою.

Сили оборони України мають право завдавати ударів по військових логістичних об’єктах ворога у тимчасово окупованому Криму, зокрема по Кримському мосту. Про це розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Насправді, у нас спільна загальнодержавна позиція, яку озвучив наш президент - ця споруда там абсолютно не повинна знаходитися і абсолютно зайва, - заявив він.

За словами Плетенчука, наразі міст не забезпечує у необхідному обсязі військової логістики для окупантів.

Відео дня

"Якщо ще автомобілями по ньому можна їздити, навіть військовими вантажівками, то повноцінний залізничний состав, наприклад, навіть цистерни з пальним, стоїть на Тамані вже місяцями, їх не пропускають на міст. Тому що немає впевненості в російських окупантів, що цей міст витримає після отриманих пошкоджень, завданих успішною операцією СБУ та ВМС", - пояснив Плетенчук.

Тому, як він підкреслив, такі логістичні хаби на півострові, як у Джанкої, важливі для окупантів.

"Звісно, ворог їх використовує, але вже не в тому обсязі, як він розраховував, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Тим не менш, усі подібні об’єкти, звісно, можуть бути законними цілями для ЗСУ", - додав речник.

Удари по окупованому Криму

Україна систематично б'є по військових об'єктах російських загарбників на окупованому півострові.

У ніч на середу, 17 квітня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, було нанесено удар по аеродрому в окупованому Джанкої на півночі Криму. Там зокрема базуються російські вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52.

Військові аналітики прогнозують, що після надходження в пакеті допомоги від США ракет ATACMS, їх можна буде використати для знищення пускових установок на території Росії, які б’ють по Харкову, а також для ударів по Кримському мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: