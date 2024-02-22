За словами речниці ОК "Південь", РФ почала більш обережно використовувати авіацію на фронті.

Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону спростувала слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу про "повне зачищення українського плацдарму" на лівому березі Херсонської області.

"Вони все взяли, все зачистили, прапор поставили, але чомусь побігли в інший бік. Коли з'явилося відео, стало абсолютно очевидно, що Дніпро з іншого боку. А побігли вони туди, де ховаються зазвичай. Туди, куди повертаються зазвичай після невдалих штурмів. Якщо дійсно все зачищено і вони вже вийшли на узбережжя Дніпра на лівому березі, чого тоді цієї доби чотири рази знову штурмували плацдарм, самі себе?" – сказала Гуменюк.

Вона також додала, що РФ почали значно обережніше використовувати авіацію на фронті: "Що стосується тактичної авіації, вона зараз у пошуку нових пускових рубежів, тому що дійсно є застереження, що максимальне наближення може стати фатальним".

Відео дня

За словами Гуменюк, це пов'язано зокрема і з тим, що протягом кількох останніх днів Сили оборони України знищили велику кількість російської авіації.

"В зоні нашої відповідальності ворог дуже обережний із застосуванням авіації, але не припиняє її використовувати в абсолюті. Тому що вони розуміють, що перевага в повітрі – це те, чим вони ще можуть дотискати. І час від часу вони застосовують і керовані авіабомби, як це було минулої доби в Чорнобаївці. Намагаються перевіряти і ракетними ударами, навіть з використанням балістики, наземних способів тиску", – розповіла Гуменюк.

Ситуація в Кринках: що заявляли в РФ

Напередодні, міністр оборони РФ Сергій Шойгу доклав Путіну про те, що населений пункт Кринки на лівому березі Херсонської області "повністю зачищений". Він також заявив, що РФ зайняла позиції вздовж річки Дніпро.

Цю інформацію спростували Сили оборони. Вони повідомили, що війська РФ, не маючи успіху в штурмових діях на лівому березі Херсонщини, вдалися до маніпуляцій та фальсифікації фактів.

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