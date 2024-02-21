Ігнат впевнений, що російське командування та пілоти розуміють про ризики наближення до лінії боєзіткнення.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що в українських захисників неба з'явилося більше інструментів для того, аби знищувати російську авіацію.

Деталі збиття російського винищувача Су-34 у Повітряних силах не можуть розкрити з міркувань безпеки, пише 24 Канал.

"Су-34 – це двомісний літак. Даних про пілотів поки що немає, але сподіваємося, що з пілотом те ж саме, що й минулого разу. Як то кажуть, "упал ліцом вніз". Для нас це хороші новини, тому що пілот – це не менш цінна ціль, ніж сам літак", - сказав Ігнат.

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За його словами, якщо знищення літаків для Росії є втратою грошей, то знищення ще й пілотів – це дорогоцінний час та ресурси, які витрачають на навчання та підготовку льотчиків.

"Ворог серйозно активізував свою діяльність на Східному напрямку, зокрема на Авдіївському. У Повітряних сил з'явилося більше засобів та інструментів, щоб діставати ворога на дальніх відступах, і це дозволило покращити наші спроможності щодо збиття російської авіації", – пояснив речник.

Він впевнений, що російське командування та пілоти розуміють про ризики наближення до лінії боєзіткнення, тому ретельно планують свої операції та обережно завдають ударів керованими ракетами та бомбами.

Збиття російських літаків - останні випадки

21 лютого командувач Повітряними силами Микола Олещук повідомив, що Збройні сили України збили російський винищувач Су-34. Як він розповів, льотчик Су-35 встиг зманеврувати, а от екіпажу Су-34 пощастило набагато менше. Він став сьомим за тиждень.

17 лютого на Східному напрямку ЗСУ знищили одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Наступного дня сили ППО "приземлили" Су-34, а 19 лютого збили Су-34 та Су-35С.

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