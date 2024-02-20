Сили оборони півдня розповіли, що там відбувається.

Міністр оборони Росії серією Шойгу доповів Путіну, що селище Кринки у Херсонській області "перейшло під контроль" російських загарбницьких військ. В Україні спростовують цю заяву.

Увечері Сили оборони півдня у своєму Telegram-каналі повідомили, що війська РФ, не маючи успіху в штурмових діях на лівому березі Херсонщини, вдалися до маніпуляцій та фальсифікації фактів.

"Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачистку плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу", - йдеться в заяві.

Військові зазначили, що сьогодні загарбницькі війська здійснили одну спробу штурму та зазнали суттєвих втрат. "Окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи можливості виконати поставлене командуванням завдання", - додали в Силах оборони півдня.

Про що Шойгу відзвітував Путіну

Російський міністр заявив диктатору, що "Кринки зачищені", а окупаційні війська вже "встали фактично по всьому узбережжю річки Кринки і Конки".

Нагадаємо, що в середині жовтня минулого року стало відомо, що українські військовослужбовці висадилися на лівий берег Дніпра. Нещодавно військові публікували відео установки українського прапора в Кринках.

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