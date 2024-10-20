Одна людина перебуває в операційній.

Ввечері у суботу, 19 жовтня, російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг. Окупанти двічі за пів години вдарили по місту балістикою.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, станом на 01:39 було відомо про 13 постраждалих внаслідок ворожої атаки.

"Одна людина в операційній. Аварійно-рятувальна операція триває", – написав він.

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Подробиць щодо "прильотів" Вілкул не розкривав. Лише зазначив, що працюють усі комунальні, оперативні та медичні служби. З його повідомлення також зрозуміло, що постраждали житлові будинки.

"До уваги мешканців постраждалих будинків – штаб допомоги людям розгортається у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, туди вже везуть будматеріали – плівку, ОСБ та інше. Найближчий Пункт незламності – ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого 83", – заявляв він.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що після атаки РФ горіла автівка. Вогонь вже приборкали.

Війна в Україні: це варто знати

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00 19 жовтня повідомляв, що російські загарбники завдали по території України два ракетні (три ракети) та 57 авіаційних (97 КАБ) ударів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 607 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

За даними DeepState, російські окупаційні війська просунулися в Кругляківці Харківської області, а також – у Максимільянівці Донецької області. Крім того, противник просунувся біля Петропавлівки на Харківщині та Часового Яру, Гірника, Новоселидівки, Воздвиженки, Желанного Другого і Зоряного Донецької області.

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