Пошукова операція продовжувалася з ранку п’ятниці.

Учора, 27 вересня, Росія вдарила ракетою по поліцейському управлінню у Кривому Розі, сьогодні під завалами виявили тіло четвертого загиблого. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка. Російська атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - написав він у Telegram.

Сьогодні вранці голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що в Кривому Розі продовжувалися пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції, і за наявною тоді інформацією, ще один працівник міг бути під завалами.

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Удар РФ по Кривому Рогу

27 вересня близько 9:15 російські загарбники завдали ракетного удару по районному управлінню поліції у Кривому Розі. Внаслідок влучання були постраждалі та загиблі. Руйнувань зазнала адміністративна будівля, також було пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

Станом на вечір 27 вересня було відомо про трьох загиблих - двох жінок та чоловіка. Пошукова операція продовжувалася, адже було відомо, що під завалами може бути ще одна людина.

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