Зокрема, ворог просунувся в Кругляківці Харківської області.

Завершився 969-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські окупаційні війська просунулися на сході – в Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зокрема, ворог просунувся в Кругляківці Харківської області, а також – у Максимільянівці Донецької області.

Крім того, противник просунувся біля Петропавлівки на Харківщині та Часового Яру, Гірника, Новоселидівки, Воздвиженки, Желанного Другого і Зоряного Донецької області.

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Офіційно ця інформація поки не підтверджувалася.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб ЗСУ у зведенні по ситуації на фронті, станом на 22:00 19 жовтня відбулося вже 138 бойових зіткнень із противником. Найгарячішим напрямком цієї доби був Курахівський – там ворог за підтримки авіації атакував позиції Сил оборони 50 разів. На Покровському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати українську оборону.

У DeepState повідомляли, що росіяни намагаються прорватися до Курахівки Донецької області з з різних сторін, зокрема, з Гірника, Желанного Другого та Зоряного. Ворог підтягнув сили, тож ситуація ускладнюється.

Не найкращим чином складається і ситуація навколо міста Гірник, зазначається в повідомленні. Окупанти мали просування на північних околицях і продовжують рухатися в глибину населеного пункту, з метою його повного захоплення.

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