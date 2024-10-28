На місці ворожого удару працюють усі служби.

У понеділок, 28 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено триповерховий житловий будинок.

"Попередньо, постраждали 10 людей. У домі та господарських спорудах виникла пожежа", – повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, окрім житлового будинку, понівечені також медзаклад, авто та газопровід. На місці ворожого удару працюють усі служби.

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Інших деталей ворожої атаки наразі немає.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 28 жовтня росіяни також завдали ударів по Харкову. Ворог атакував центр міста. За попередніми даними, було застосовано ФАБ-500.

У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження будівель медичної та адміністративних установ. На місці "прильоту" сталася пожежа та задимлення.

Вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих внаслідок російського удару.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни вдарили по будівлі Держпрому. Це – пам'ятка архітектури, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО, наголосив уповноважений Верховної Ради України із прав людини.

Згодом це підтвердив і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов:

"Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин", – написав він.

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