Росія вдарила по центру Харкова: почалася пожежа, є постраждалі

Російські загарбники атакували Харків, завдавши удару по центру міста. Вже відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих людей.

О 20:54 у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України з'явилося попередження про те, що авація окупантів здійснює пуски керованих авіаційних на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині. Невдовзі мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.

За попередніми даними, під ударом опинився самий центр Харкова. На місці "прильоту" сталася пожежа та задимлення. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей.

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