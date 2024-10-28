Росія вдарила по центру Харкова: почалася пожежа, є постраждалі

Російські загарбники атакували Харків, завдавши удару по центру міста. Вже відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих людей.
О 20:54 у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України з'явилося попередження про те, що авація окупантів здійснює пуски керованих авіаційних на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині. Невдовзі мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.
За попередніми даними, під ударом опинився самий центр Харкова. На місці "прильоту" сталася пожежа та задимлення. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей.
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