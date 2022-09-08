У четвер, 8 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Спочатку у місцевих пабліках з'явилися повідомлення про вибухи, згодом цю інформацію підтвердив очільник військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул у своєму Телеграм-каналі.
"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Наразі немає інформації ані про руйнування, ані про постраждалих унаслідок атаки РФ.
Нагадаємо, що 6 вересня російські окупанти вдарили по нафтобазі у Кривому Розі.
Сьогодні, 8 вересня, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявляв, що ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається напруженою і динамічною, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Останні два дні окупанти не обстрілювали Криворізький район.
Також Вілкул розповідав, що навколо Кривого Рогу побудовано глибокоешелоновані фортифікаційні споруди.