Наразі подробиць удару немає. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях.

У четвер, 8 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Спочатку у місцевих пабліках з'явилися повідомлення про вибухи, згодом цю інформацію підтвердив очільник військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул у своєму Телеграм-каналі.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні.

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Наразі немає інформації ані про руйнування, ані про постраждалих унаслідок атаки РФ.

Нагадаємо, що 6 вересня російські окупанти вдарили по нафтобазі у Кривому Розі.

Сьогодні, 8 вересня, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявляв, що ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається напруженою і динамічною, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Останні два дні окупанти не обстрілювали Криворізький район.

Також Вілкул розповідав, що навколо Кривого Рогу побудовано глибокоешелоновані фортифікаційні споруди.

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