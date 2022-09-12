За словами президента, так окупанти намагаються завадити спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі.

Президент Володимир Зеленський пояснив причини російських ракетних ударів по енергетичних об’єктах України.

Про це він заявив у своєму відеозверненні наприкінці 201-го дня війни.

Він нагадав, що вчора й сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Відео дня

"Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура... Російські ракети влучили саме в ті обʼєкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави. З одного боку, це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони СВони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури", - заявив він.

З іншого боку, за словами глави держави, Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі.

Він наголосив, що наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться, оскільки Україна може зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни.

"Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, і передусім прискорити надання систем ППО... Енергозабезпечення Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини, Харківської області та міста Харкова вдалося відновити. Але сьогодні – нові удари по енергетичних об’єктах. Нові відключення у Харкові. І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж – вони намагатимуться зробити Президент також зазначив, що за його дорученням прем’єр-міністр провів сьогодні нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, "Нафтогазом".

"Буде утворений координаційний штаб для швидкого реагування на всі подібні прояви російського терору. Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, також Зеленський відповів, чи може закінчитися війна, доки Путін при владі.

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