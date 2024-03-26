Аналітики показали російський корабель у Криму до та після того, як у нього поцілили.

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" біля берегів тимчасово окупованого Криму - на причалі в Севастополі, був цілий у суботу, 23 березня, а вже 24 числа зафіксовано "приліт" в одну з частин судна.

Такою інформацією поділився OSINT-проект "КіберБорошно" в Telegram, посилаючись на супутникові фото ворожого борта. За відомостями аналітиків, у задній частині судна видно місце "прильоту".

"На супутникових знімках за 24.03 можна побачити уражений розвідувальний корабель "Іван Хурс"... Для порівняння ми взяли знімок за 23.03", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни вже зазнали дуже серйозних втрат під час війни проти Українців. Зокрема, 25 березня стало відомо, що уражено "Іван Хурс", а також два ворожі великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал".

26 числа спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що також уражено корабель "Костянтин Ольшанський", який супротивники раніше вкрали в української держави.

Варто зазначити, що загальні морські втрати ворога на 26 березня 2024 року такі - ліквідовано 26 кораблів/катерів та один підводний човен.

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