Пошкодження судна уточнюють.

Вражений корабель "Костянтин Ольшанський", який раніше росіяни вкрали в України. Зараз цей корабель небоєздатний.

Речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що окрім двох великих десантних кораблів - "Ямал" і "Азов" та розвідувального корабля "Іван Хурс" уражений і корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали в України.

"Детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" - це український БДК, який у 2014 році був захоплений російськими окупантами", - сказав Плетенчук в ефірі FREEДОМ.

За його словами, це було в Криму і цей корабель 9 років стояв у Севастопольській бухті і його розбирали на запчастини, банально грабували.

"А на 10 рік війни вони зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі цього проєкту 775, і було ухвалено рішення його відновити", - розповів Плетенчук.

За його словами, протягом року провели відновлювальні роботи. При цьому хотіли вчинити фальсифікацію, щоб відрапортувати московському керівництву, що нібито відновили зі "своїх" великих десантних кораблів, які пошкодила Україна, чи то, чи то "Оленегорський гірник", бо там пошкодження такі, що їхнє відновлення під великим питанням. Наш корабель хотіли видати за один із цих кораблів.

При цьому наш корабель ворог хотів використати проти України, тому було ухвалено рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Плетенчук сказав, що уточнюється ступінь пошкоджень корабля, але він точно зараз не боєздатний.

Знищення флоту РФ - останні новини

Днями, під час успішної операції, уражено два великі десантні кораблі - "Ямал" і "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс". Речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що наразі з 13 одиниць, які росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, у строю залишається тільки три одиниці.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові спецоперації, які завдаватимуть ще більшої шкоди Росії - на суходолі та в морі.

Він сказав, що буде "черговий хлопок". Він розповів про внесок СБУ в перемогу. Зокрема, про ураження Кримського мосту, морські дрони Sea Baby і "Мамай" - з їхньою допомогою вже вдалося вразити 11 кораблів РФ і розблокувати Чорне море.

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