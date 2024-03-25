Уражено будівлю військо-морської бази "Севастополь" та три ворожих корабля.

Під час успішної операції уражено, ймовірно, не тільки два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", але й про розвідувальний корабель "Іван Хурс". Про це сказав речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Наразі ми можемо підтвердити це ураження (йдеться про "Ямал" та "Азов" - УНІАН). Зараз так само верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці – третьої", - зазначив він.

Пізніше уточнив, що йдеться про розвідувальний корабель "Іван Хурс". За його словами, такі заяви потребують верифікації з кількох джерел. "Так чи інакше один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті. І враховуючи пошкодження можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише три одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проекту зі складу саме ЧФ не залишилося жодної", - наголосив Плетенчук.

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Він розповів, що було уражено будівлю військо-морської бази "Севастополь" та також нанесено вогневе ураження по паливо-мастильним складам. При цьому зазначив, що база - це структура, яка забезпечує діяльність флоту загалом, тому це може призвести не тільки до проблем зі зв’язком, про що вже є повідомлення в російських пабліках, але й щодо забезпечення, поточного ремонту і багато інших питань.

"Станом на зараз можемо сказати, що операція була успішна, удар було нанесено серйозний і шкода суттєва", - наголосив Плетенчук.

На запитання з приводу того, де зараз росіяни заправляють свої кораблі, оскільки нанесено удари по російських нафтобазах, речник зазначив, що у ЧФ РФ в тій акваторії є мінімум дві бази, зокрема. Новоросійськ. "Чи буде вона справлятися з такою кількістю завдань? Ні. Тому, що вона не була розрахована на таку кількість кораблів.Тим не менше, деякі логістичні інструменти в них залишаються та існують різноманітні способи вирішення таких проблем. Але вони всі досить серйозно затягують процес підготовки корабля до виходу в море і дуже сильно ускладнюють роботу для військової логістики.

Знищення ворожих кораблів у Чорному морі - подробиці

Як повідомляв УНІАН, днями було уражено два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов".

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що 23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів чорноморського флоту держави-агресора Росії.

Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод чорноморського флоту РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" критичний: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

Також в ЗМІ повідомлялося, що внаслідок атаки українських війск на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель у ніч із 23 на 24 березня, коли по Севастополю було запущено 18 ракет. Росіяни змогли збити 11 з них. Зазначалося, що по судну влучили одразу дві ракети.

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